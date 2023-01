A scuola con droga e bilancini negli zaini. Gli agenti della Questura di Cosenza, coadiuvati da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale e di un’unità del Reparto cinofilo di Vibo Valentia, hanno effettuato un servizio di prevenzione in piazza Autolinee e nei pressi di istituti scolastici della città nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”. All’interno di un plesso scolastico di scuola secondaria superiore, sono stati rinvenuti dall’unità cinofila dentro gli zaini di due minori, 2 bilancini di precisione, 3 involucri in plastica ma anche 12 confezioni contenenti hashish per un peso complessivo di 35 grammi, già pronte per la vendita. Al termine delle attività i due minori sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente, mentre un terzo è stato denunciato in via amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente.