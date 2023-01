Jasmine Cristallo, già portavoce del movimento delle Sardine, ha deciso di iscriversi al Pd “rispondendo all’appello di Elly Schlein”: lo annuncia la stessa Cristallo con un post su Facebook. “L’Italia, dati alla mano, sprofonda sempre più – scrive la Cristallo – nelle disuguaglianze e nella precarietà del lavoro. La risposta delle opposizioni alla destra è ancora incerta e scoordinata. In questo quadro il congresso del Pd è decisivo per riaccendere una speranza. Anche per una come me, che negli anni passati ha sofferto nel rapporto con i democratici incomprensioni e distanze. La costituente, tuttavia, offre uno spazio per incidere e contare. Per aiutare un confronto vero tra sensibilità e linee politiche diverse. Un confronto al quale voglio partecipare per ribadire la necessità di un nuovo modello di sviluppo, fondato sui valori umani e su una intransigente lotta per la Pace. Per questo – conclude Cristallo – ho deciso di superare la mia ostinata riluttanza ad una militanza dentro un partito e – rispondendo all’appello di Elly Schlein – iscrivermi al Pd”.

Jasmine Cristallo è stata in passato anche portavoce nazionale del movimento delle Sardine, dal quale si è staccata da alcuni mesi: in questa veste spesso aveva criticato il gruppo dirigente del Pd chiedendo un posizionamento dei democrat più a sinistra nel contesto di un campo largo progressista e auspicando una “Costituente” del partito. E’ nota da tempo, infine, la sua vicinanza e assonanza politica con la Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd.