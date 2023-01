Catanzaro, scontro auto-moto sul ponte Morandi (FOTO)

CATANZARO/ Incidente stradale a Catanzaro sul ponte Morandi con scontro tra un’auto e una moto all’altezza dell’uscita per un noto distributore automatico di carburante. Ferita una persona. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. In corso approfondimenti per verificare l’esatta dinamica del sinistro. Circolazione a rilento in entrambe le direzioni. Aggiornamenti a breve. Da segnalare che la viabilità nel tratto in questione è resa sempre piu’ complicata a causa dei lavori sul ponte che proseguono da piu’ mesi.