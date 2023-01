Isola Capo Rizzuto, recuperato un cane scivolato in un dirupo a Le Castella

ISOLA CAPO RIZZUTO(KR)/ Oggi alle ore alle ore 11:15 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un cane scivolato in un dirupo in località Le Castella. Arrivati sul posto i vigili del fuoco eseguivano un sopralluogo e da indicazione raccolte dai residenti e dai vigili urbani di Isola Capo Rizzuto, individuavano lo sfortunato animale in una zona impervia a circa dieci metri sotto il livello stradale a pochi metri da un ruscello.

Con tecniche speleo alpino fluviale i vigili del fuoco effettuavano il non facile recupero, vista la folta vegetazione di arbusti, ed alla non collaborazione del cane ferito ed impaurito.

Dopo il recupero l’animale veniva affidato per le cure al personale del canile di Torre Melissa Pet Service dove lo attendeva il veterinario per i dovuti controlli.