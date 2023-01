“I tecnici della Sorical e le squadre di manutenzione della società hanno ripristinato gli impianti della Sorical del Lametino fermi dalla scorsa notte per un guasto elettrico alla linea di E-Distribuzione. I ripetuti sbalzi di tensione elettrica, dovute dalle avverse condizioni meteo, hanno causato anche la rottura delle condotte di due acquedotti, Sambuco e Grotte del Mulino”. Lo fa sapere Sorical in una nota. “I fermi per assenza di energia elettrica – è detto nella nota – hanno riguardato l’acquedotto Vattendiero, in particolare l’impianto di sollevamento Rotola che alimenta Maida, San Pietro a Maida e Curinga; gli acquedotti Palazzo, Sambuco, Scinà, Pian del Duca e Sambiase Basso, tutti al servizio della città di Lamezia; l’acquedotto Ceramidio che serve in parte anche Gizzeria Lido. Sbalzi di pressione hanno causato la rottura della condotta dell’acquedotto Sambuco-diramazione per Sambiase, una squadra operativa è al lavoro su via Padre Vescio per la riparazione, si prevede l’ultimazione dei lavori per la tarda serata di oggi. Un’altra squadra di manutenzione sta procedendo alla riparazione di un’altra perdita in località Balzano di Maida dell’acquedotto Grotte del Mulino che alimenta la zona bassa di Maida, San Pietro Lametina e Acconia di Curinga”.