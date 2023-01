Reggina-Ternana 2-1

Dopo il ko di una settimana fa con la Spal la Reggina risorge al Granillo vincendo in rimonta per 2-1 sulla Ternana. Nel primo tempo gli amaranto creano subito qualche occasione con Rivas e Majer, ma Iannarilli salva. La Reggina attacca ancora ma è la Ternana a sbloccare il risultato con Pettinari che al 30′ manda in rete di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo il giocatore rossoverde ci prova ancora ma Contini salva. Dopo un palo di Canotto, al 36′ i calabresi ristabiliscono il pari grazie alla rete di Fabbian che segna col destro da due passi. Al 25′ della ripresa segna Canotto ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco dopo il controllo Var. Otto minuti dopo la Reggina raddoppia davvero: corner, palla in area e insacca ancora Fabbian.Grazie alla vittoria, gli amaranto di Inzaghi mantengono il secondo posto in classifica in condominio con il Genoa che nel recupero sbanca Benevento.

Modena-Cosenza 2-0

Tre mesi dopo il Modena ritrova il successo casalingo e affossa un Cosenza sfortunato e sempre più ultimo. Per i lupi è un momento difficilissimo. Nel primo tempo poche occasioni, dopo l’intervallo tutto cambia. Nella ripresa Tesser toglie i suoi tre abulici giocatori offensivi e mette Giovannini dietro a Strizzolo e Bonfanti. Ma è Gagno con un doppio miracolo a salvare su Meroni. Poi nel finale il Modena passa con Gerli che s’incunea in area su tocco di Renzetti, poi dopo due minuti Giovannini ruba palla e da dentro l’area calcia, deviazione di Vaisanen e Micai battuto. Con due tiri un Modena non bello, ma efficace vince e sale a -1 dalla zona playoff.