di RTC Sport

Potrebbe essere stata una giornata chiave per il vertice nel campionato di serie C quella odierna. Il Catanzaro asfalta anche l’ostico Cerignola e si porta a + 8 sul Crotone acciuffato al 92′ dal Monterosi a Viterbo. Dopo qualche difficoltà iniziale per sfondare la linea difensiva ospite, la squadra di Vivarini spacca la partita al 25′ quando l’abile Biasci capitalizza la frittata preparata da due calciatori che nel tentativo di rinviare un pallone comodo, si ostacolano a vicenda, la sfera si impenna e carambola sulla testa di Biasci che non perdona, 1 a 0. Dopo il vantaggio il Catanzaro gioca in scioltezza e senza ansie, riaprendo il tradizionale lunapark che non si vedeva da qualche giornata. Al 42′ secondo gol direttamente su palla inattiva con Vandeputte che trasforma magistralmente un calcio piazzato superando Saracco e barriera. Gara chiusa già all’intervallo. Ma alla ripresa si scatena Iemmello con una doppietta implacabile al 52′ e al 56′ calando il poker e chiudendo la gara a doppia mandata con un avversario ovviamente squagliatosi e oramai fuori partita. Intanto a Viterbo il Crotone, che si era portato in vantaggio in chiusura di primo tempo con il solito Chirico’, si suicida nel finale con atteggiamento troppo difensivista e si fa raggiungere nel recupero dal coriaceo Monterosi dell’ex Menichini. La rete è del bomber locale Monterosi, che peraltro ha probabilmente rappresentato piu’ di un’opzione nel mercato invernale dei rossoblu’, idea poi pero’ non concretizzatasi, in quanto sono arrivati D’Ursi e Cernigoi nel reparto d’attacco. Risultato beffardo e amarissimo per la squadra di Lerda che scivola a meno 8 dalla capolista.