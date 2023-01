LAMEZIA TERME(CZ)/ Un incendio si è sviluppato nella notte in una casa di riposo a Lamezia Terme, nel Catanzarese, per fortuna senza danni per gli ospiti. Sul posto squadre dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro e del distaccamento di Lamezia Terme. L’allarme è scattato all’una in contrada Capizzaglie. Il rogo ha interessato una struttura di tre piani e in particolare una stanza situata al primo piano. I Vigili del fuoco e il personale della struttura hanno messo in salvo i 13 ospiti. Una donna che si trovava al secondo piano della struttura, oramai completamente invasa dal fumo, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco ed affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso. I soccorritori hanno spento le fiamme prima che avvolgessero l’intero fabbricato. Al termine delle operazioni di spegnimento, in via precauzionale, è interdetto l’accesso alla struttura in attesa di verifiche tecniche più approfondite e del ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Il presidente della casa di riposo ha provveduto a trasferire i degenti in un’altra struttura della zona. Accertamenti sono in corso circa l’origine dell’incendio da parte di Carabinieri, Polizia di stato e Guardia di finanza.