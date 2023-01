Buone notizie per gli amanti degli sport invernali dopo le abbondanti nevicate delle ultime ore sull’altipiano silano: aprono da martedì 24 gennaio, infatti, le piste da sci di Rientro e di Cavaliere a Lorica. Si sono conclusi, fanno sapere dalle Ferrovie della Calabria, ente gestore degli impianti, i lavori di battitura e messa in sicurezza della Pista di Rientro e di quella del Cavaliere, che potranno così accogliere tutti gli amanti dello sci. Gli impianti di risalita della località turistica silana, già in funzione dallo scorso 10 dicembre, saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 16.