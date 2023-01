Di Redazione RTC-GDC

Autentica impresa del Cosenza che al San Vito Marulla batte di misura il Parma tramite una gara di lotta, sacrificio e sudore fino al 90′ e oltre. Ha retto fino al termine la rete istantanea rossoblù di Florenzi al 4′. Lupi che hanno dovuto difendere l’esiguo vantaggio in 10 uomini per l’ingenua espulsione di Cortinovis (doppio giallo in pochi minuti) dal 70′ in poi. Una grande partita del Cosenza nonostante le avversità e la contestazione alla dirigenza che prosegue.