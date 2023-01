di Manuel Soluri (RTC-GDC)

CATANZARO/ Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, nella mattinata odierna, nell’Aula Magna del Liceo Classico “Galluppi” di Catanzaro si tiene il Cineforum per le classi quinte con la proiezione di “The Eichmann Show. Il processo del secolo”, momento che è stato introdotto dai docenti di Filosofia del Liceo. Poco prima, esattamente alle 8,10, il dirigente scolastico del “Galluppi”, Rosetta Falbo, e il presidente del Consiglio d’Istituto, Felice Foresta, hanno salutato i ragazzi in prossimità della pietra di inciampo all’ingresso della scuola (in foto). Era presente anche il sindaco Nicola Fiorita. “E’ importante non dimenticare mai, non solo il 27 gennaio di ogni anno. Le numerose iniziative nelle varie scuole, tra cui la nostra, sono fondamentali per questo fine. E’ oltremodo importante che i ragazzi sappiano e conoscano cosa è avvenuto in quei tragici anni della persecuzione degli ebrei in Europa”.