LAMEZIA TERME(CZ)/ Un operaio di 54 anni, Felice Costanzo, è morto in un incidente su lavoro in un’officina autorizzata Iveco a Lamezia Terme. Costanzo, secondo quanto è emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, è rimasto schiacciato sotto un camion mentre stava effettuando una riparazione. L’operaio è deceduto mentre veniva portato in elisoccorso nell’ospedale di Catanzaro. Le indagini dei carabinieri mirano a ricostruire la dinamica di quanto è accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Sul posto, per il coordinamento dell’attività investigativa, c’é il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.