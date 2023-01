La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo con diritto di riscatto, del calciatore Ivan Delic (FOTO), 24enne attaccante proveniente dall’HNK Sibenik formazione militante nella massima serie croata (SuperSport HNL). Nato a Spalato il 29 settembre 1998, Delic è cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, ha fatto il suo esordio in prima squadra il 29 ottobre 2017 nella gara con lo Slaven Belupo squadra nella quale ha militato dopo due esperienze con l’Istria 1961 e il Varazdin. Nel luglio 2021 viene ingaggiato dall’HNK Sibenik (Sebenica) squadra con la quale colleziona 34 presenze nel campionato 21/22 siglando 10 gol. Nella stagione in corso sono 17 le presenze tra Coppa e Campionato con 3 reti, 11 gli assist complessivamente. Da oggi Ivan è un attaccante del Cosenza Calcio.

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento temporaneo, del calciatore Vittorio Agostinelli, 20enne centrocampista di proprietà dell’ACF Fiorentina. Nato il 21 febbraio 2002 a Monopoli, ha militato nei settori giovanili di Bari, Roma e Fiorentina. Con la Primavera viola dal 2020 il talentuoso centrocampista, ha totalizzato 56 presenze tra campionato, coppa e supercoppa di categoria, con 10 gol e 4 assist. Nel suo palmares tre successi in Coppa Italia e una Supercoppa Primavera.

La Società Cosenza Calcio comunica che è stato trovato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’attaccante classe 1984 Joaquin Larrivey giunto a Cosenza nel febbraio 2022. El Bati in questa stagione ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppa siglando 3 reti. Nella scorsa stagione sono state 17 le presenze tra campionato e play out con otto reti. Al calciatore da parte della Società il ringraziamento per l’impegno profuso e l’augurio per un felice prosieguo di carriera.

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Empoli FC per la risoluzione del trasferimento a titolo temporaneo di Davide Merola. L’attaccante, a Cosenza dall’agosto 2022, ha collezionato quattordici presenze e una rete con la maglia rossoblù. La Società augura al ragazzo le migliori fortune umane e professionali.