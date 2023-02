Si è svolto l’1 febbraio pomeriggio un incontro tra il direttore di Trenitalia, direzione Business Regionale, Sabrina De Filippis, e l’assessore regionale ai Trasporti, Emma Staine, per fare il punto sugli investimenti previsti nel contratto in essere, siglato nel dicembre 2019, che ammontano a circa 230 milioni di euro. Ne dà notizia un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Trenitalia – si afferma nella nota – ha annunciato che consegnerà, entro il prossimo marzo, ulteriori tre nuovi treni elettrici di ultima generazione denominati ‘Pop’ per la linea Tirrenica e il primo nuovissimo treno ibrido, a trazione elettrica-diesel-batteria, denominato ‘Blues’ per la tratta Ionica”. Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sul nuovo sistema orario cadenzato, entrato in vigore lo scorso dicembre, che ha consentito un miglioramento complessivo dell’offerta ferroviaria. Nel solo primo mese di attuazione, infatti, ha portato effetti positivi sia in termini di aumento di utenza (+7%) che di puntualità (+1,3%). L’assessore Staine ha reso note alcune specifiche esigenze pervenute dagli amministratori locali e dai comitati dei pendolari”. “Sono soddisfatta – ha detto Emma Staine – dell’interlocuzione avviata con la dirigenza di Trenitalia perché stiamo ragionando in termini di miglioramento di un servizio essenziale per la nostra regione. Ho chiesto di attivare un Tavolo tecnico finalizzato all’integrazione intermodale ferro/gomma laddove l’orografia della regione non consente i servizi ferroviari. Inoltre, ho piacere di aver visto l’apertura della biglietteria ferroviaria a Crotone, servizio tanto atteso e richiesto dagli utenti”. “Si tratta di una serie di interventi – si aggiunge nel comunicato – che eleveranno il livello qualitativo dei servizi per pendolari e studenti, ma anche per favorire lo sviluppo dei territori e connettere la Calabria al resto del Paese. Trenitalia ha accolto positivamente le proposte avanzate dell’assessore Staine nel corso dell’incontro che è il primo di una serie di contatti già calendarizzati nei prossimi mesi. All’incontro erano presenti, inoltre, Maurizio Fanelli, della Direzione regionale di Trenitalia; Tiziana Corallini, direttore di ArtCal, l’Autorità regionale dei trasporti della Calabria, e Giuseppe Pavone, dirigente Uoa della Regione”.