La pubblica amministrazione resta un posto di lavoro attrattivo, ma i candidati nei concorsi sono prevalentemente donne e in larga maggioranza residenti al Sud mentre è difficile reclutare i profili tecnici come quelli di ingegneri e architetti. E’ quanto emerge dal Rapporto Formez 2022 presentato oggi secondo il quale le candidature per ogni posto bandito dai concorsi gestiti dall’istituto negli ultimi 12 anni, prima dell’entrata in vigore delle procedure semplificate, sono state in media 66,7. Negli ultimi due anni circa la metà dei candidati non si è presentata il giorno delle prove, con una percentuale che supera il 70% per i profili tecnici, statistici, informatici, ingegneri e architetti. Le donne rappresentano il 58,3% dei candidati mentre circa i due terzi sono residenti al Sud. L’età media di chi si candida è di 40 anni mentre l’80% ha una laurea. Ora il sistema del reclutamento non è più affidato a Formez ma al portale InPa. Resta problematico soddisfare le richieste delle amministrazioni soprattutto per ingegneri e architetti con appena un posto su quattro coperto.