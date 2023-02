Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, che ha coinvolto quattro veicoli tra cui anche una moto, avvenuto sulla statale 106 nei pressi di Torricella in territorio di Corigliano Rossano. A causa dello scontro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, l’arteria è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto è atterrato l’elisoccorso. Oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i carabinieri del nucleo territoriale di Corigliano-Rossano, che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica dell’incidente, gli agenti della Polstrada, alcune squadre dei vigili del fuoco e gli operatori dell’Anas impegnati nella gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.