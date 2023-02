Le Città metropolitane sono 14 e comprendono 1.268 comuni (il 16% dei comuni italiani): per oltre la metà si tratta di comuni con meno di 5mila abitanti, un terzo rientra invece nella fascia da cinque a 20mila, l’11% da 20 a 50mila abitanti e il 3,5% ha una dimensione superiore a 50mila abitanti. L’estensione complessiva è di 46.637 chilometri quadrati (il 15,4% della superficie nazionale) in cui risiedono complessivamente 21,3 milioni di abitanti, pari al 36,2% della popolazione italiana. E’ quanto emerge dal Focus Istat Profili delle città metropolitane, un’analisi multitematica sulle Città metropolitane – “enti territoriali di area vasta”. L’individuazione dei poli e delle cinture urbane nelle quattordici città metropolitane evidenzia che 14 sono i poli urbani rappresentati dai comuni capoluogo, in cui vive quasi la metà della popolazione delle città metropolitane (43,2%), con una densità complessiva di 2.552 abitanti per km2; sono 177 i comuni nelle prime cinture (14%) con il 18,1% della popolazione; 213 i comuni nelle seconde cinture (16,8%) con il 14,3% della popolazione; 864 i comuni nel restante territorio metropolitano (68,1%) in cui vive il restante 24,3% della popolazione.