È stata rinviata al 28 febbraio la sentenza della Cassazione per Massimiliano Sestito, accusato di omicidio ed evaso a Milano nella notte tra lunedì e martedì. Al termine della camera di consiglio i giudici della prima sezione penale hanno comunicato di differire la decisione sui ricorsi presentati dalle difese di Sestito e del coimputato Francesco Pizzata contro la sentenza di condanna emessa nell’ottobre 2021 dalla corte d’appello di Roma nel processo ter per l’omicidio del boss Vincenzo Femia. La procura generale della Cassazione in mattina ha chiesto la conferma delle condanna, l’ergastolo per Sestito e 24 anni e 8 mesi per l’altro imputato.