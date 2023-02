MORANO CALABRO(CS)/ Una frase scritta in giallo, “parlare troppo”, accompagnata da tre croci. È il messaggio di minacce che persone non identificate hanno fatto trovare al consigliere comunale di minoranza di Morano Calabro, Biagio Severino, sulla saracinesca del suo garage. Pronta la solidarietà del sindaco, Nicolò De Bartolo, che ha scritto un post sulla sua pagina Facebook. “Al netto di ogni posizione politica – ha affermato De Bartolo – ci sono atti da condannare fermamente. Come primo cittadino di questa comunità oggi per me è un giorno triste. Mi auguro che le autorità preposte facciano piena luce sulla vicenda ed esprimo massima solidarietà al consigliere Severino, rimanendo a completa disposizione per qualsiasi iniziativa si voglia intraprendere sulla triste e grave vicenda”. “La violenza e la minaccia – ha aggiunto il Sindaco – sono strumenti utilizzati dai vili e dai deboli. Condanniamoli insieme, emarginando questi soggetti, che nulla hanno a che vedere con il vivere civile”.