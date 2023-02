Taurianova/ Rapina a un commerciante, un arresto. Ricerche in corso del complice

TAURIANOVA(RC)/ Gli agenti del commissariato di Polizia di Taurianova hanno arrestato uno dei due responsabili della rapina perpetrata nel parcheggio di un centro commerciale della città ai danni di una commerciante di nazionalità cinese.Il venticinquenne, con il volto travisato, al termine di una violenta colluttazione con la vittima, si è impossessato della sua borsa contenente circa 500 euro in contanti, documenti e vari effetti personali.Il malvivente si era dato subito dopo alla fuga a bordo di un’autovettura guidata da un complice. Grazie alle precise indicazioni fornite dalla vittima, che ha immediatamente chiesto aiuto al numero d’emergenza 113, ed alla peculiare conoscenza del territorio degli agenti della volante, si è potuto individuare immediatamente uno dei due rapinatori che è stato poco dopo fermato ed arrestato per rapina aggravata in concorso.