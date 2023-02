Il grande mito di Ulisse, protagonista dell’evento espositivo itinerante Odissea Museum visitabile a Vibo Valentia, è stato al centro di un incontro dibattito al Museo Archeologico Nazionale di Messina grazie alla presenza di Sergio Basile, direttore artistico della Rete museale regionale calabrese e invitato a discutere di misteri e miti che si intrecciano mirabilmente con i costumi, le credenze e la storia dei gloriosi popoli che abitarono il Mediterraneo. In particolare, il confronto, a cui hanno preso parte un nutrito pubblico e i rappresentanti di diversi Archeoclub di Messina, ha offerto l’occasione per proporre la rilettura dell’Odissea da poesia a documento storico, guardando l’isola delle sirene attraverso gli occhi di Ulisse.

E’ stata, dunque, presentata una documentata identificazione geografica dei luoghi di Ulisse tra Magna Graecia e Trinacria, in quello specchio d’acqua che per millenni fu il vero cuore pulsante del mondo. Nel rileggere il viaggio del misterioso navigatore tra Calabria e Sicilia, Sergio Basile – invitato all’iniziativa da Antonio Pugliese docente dell’Università di Messina – ha contribuito a ricostruire personaggi e luoghi che, dalla polvere della storia e della leggenda, oggi scoprono una nuova luce: “L’intento del progetto Odissea Museum – ha detto Basile – è proprio quello di far conoscere, specialmente alle nuove generazioni, le straordinarie storie decantate nel poema epico che hanno visto nelle regioni dello Stretto il loro teatro naturale. Un patrimonio di identità e tradizione che è necessario oggi valorizzare in chiave turistica, rafforzando il legame tra territori vicini che custodiscono un grande bagaglio di conoscenza e di bellezza tuttora in parte inesplorato”.

Il primo museo dedicato al mito di Ulisse e al suo viaggio nel Mediterraneo sta facendo registrare record di visite da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe. L’esposizione può essere visitata al Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia.