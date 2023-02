Il commissario straordinario, De Salazar, ha illustrato i risultati raggiunti: “L’ospedale di Cosenza guarda al futuro”

“In questi 40 giorni ho studiato e ho tracciato una strada. Ho iniziato dal Pronto soccorso. Il mio compito è quello di mettere in sicurezza l’ospedale e mettere in condizione il personale di lavorare”. Lo ha detto il commissario straordinario dell’ospedale di Cosenza, Vitaliano De Salazar, incontrando la stampa. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i risultati raggiunti fino a questo momento, ma soprattutto il progetto di rete dell’emergerza realizzato in collaborazione con il commissario dell’Asp di Cosenza Antonio Graziano. I due commissari hanno poi spiegato l’importanza di questa sinergia.

“Sul Pronto soccorso – ha detto De Salazar – abbiamo assolto le responsabilità al novanta per cento, anche se adesso devono subentrare anche responsabilità individuali”. Il commissario ha parlato anche del periodo vissuto in pandemia: “Dobbiamo riportare l’Annunziata a quel periodo di cure che avevamo prima del 2019. Siamo partiti dal Pronto soccorso. Il primo giorno che sono arrivato sono andato lì e ho capito che quello che raccontavano era vero. Abbiamo creato nuovi spazi. Abbiamo attivato l’Obi, abbiamo riorganizzato il triage. Stiamo puntando molto sulla formazione del personale. Abbiamo fatto un ricambio di infermieri al Pronto soccorso. Abbiamo trasferito l’Ematologia e l’Oncologia al Mariano Santo. Nascerà quindi un Polo onco-ematologico di eccellenza. Nei prossimi giorni completeremo il trasferimento di oncologia. Abbiamo aumentato i posti letto a Urologia. Siamo passati in Pronto Soccorso da 24 a 83 posti letto: 10 in area Obi; 12 in area ex Covid; 10 in holding area; 15 posti in più in caso di sovraffollamento di Medicina e Chirurgia e 12 posti letto in più al reparto di Medicina di urgenza”.

Un altro obiettivo è quello di potenziare le sale d’attesa che “funzionano fino ad ora la 60%”. Il commissario ha poi sottolineato come si è lavorato a un nuovo progetto di accoglienza al Pronto soccorso dell’Annunziata. Entro luglio inizieranno i lavori di ristrutturazione. Verrà istituito un Policlinico universitario. Dovrebbe arrivare il nuovo robot entro giugno. Ora ci avviciniamo al secondo step: riorganizzare gli spazi clinici ospedalieri per una migliore qualità delle cure”.

Il commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, ha fornito ulteriori dettagli sull’efficientamento della rete ospedaliera sul territorio: “La sinergia tra ospedale e territorio è indispensabile. Non bisogna alimentare la sfiducia che porta i nostri cittadini ad andare fuori”. Graziano ha indicato i punti centrali di questo progetto di rete dell’emergenza. Stiamo usufruendo anche dei medici in pensione”. De Salazar ha, infine, fatto il punto sul piano delle assunzioni: in totale nello scorso mese di gennaio sono state fatte 77 assunzioni, ma bisogna farne ancora molte di più. “Noi combattiamo – ha concluso De Salazar – contro un nemico invisibile che sono le resistenze. Non c’è spazio per furbizie individuali. L’ospedale non è mio. Io sono qui perché ci credo. C’è una carenza di medici ma stiamo provvedendo anche a quello”.