“Sono previsti tre miliardi di euro nella Finanziaria di questo Governo, per la realizzazione della strada statale 106 ionica nel tratto Sibari- Crotone, ma manca solo la delibera della deroga al dibattito pubblico, da approvare entro e non oltre il 28 febbraio prossimo, del comune di Corigliano Rossano”. Lo ha detto il senatore di Fdi, Ernesto Rapani nel corso di un incontro con i giornalisti a Corigliano Rossano. Rapani, nell’incontro con i giornalisti, ha chiesto a gran voce di sollecitare con ogni mezzo l’amministrazione comunale affinché “convochi l’assise al più presto -ha detto – in modo da deliberare la deroga al dibattito pubblico per poter arrivare in tempo alla scadenza del 28 febbraio per poi passare a deliberare la tratta funzionale e i lotti da realizzare, il 30 aprile prossimo”. Al momento l’Amministrazione comunale ha accettato e firmato il tracciato proposto da Anas il 24 gennaio scorso, ma manca l’ultimo passaggio. “Il tracciato Sibari Crotone, proposto da Anas, interessa 41 Comuni e due Province – ha detto ancora Rapani – e tutti si sono già espressi approvando la delibera in deroga, ma manca ad oggi solo il Comune di Corigliano Rossano. Il mio è un appello ai consiglieri di maggioranza e opposizione a riunirsi al più presto in Consiglio comunale e deliberare la deroga. Sarà a quel punto che il 30 aprile, in Consiglio dei ministri, potrò far sì che il tracciato della Statale 106 si determini”. Il tracciato proposto da Anas prevede sottopassi e sopraelevate in prossimità dei centri abitati, in modo da evitare di deturpare il territorio”.