BOTRICELLO(CZ)/ La caduta di calcinacci è avvenuta nelle ultime ore dal sovrappasso pedonale di Botricello, realizzato per collegare l’area centrale del paese alla via Marina, attraversando la rete ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, i tecnici di Rfi e l’Amministrazione comunale di Botricello.

A scopo precauzionale è stato chiuso il transito veicolare e pedonale su via Ilaria Alpi e nell’area di via Ferrovia, oltre all’attraversamento dello stesso sovrappasso.

Sono in corso ulteriori interlocuzioni con Rfi e Prefettura di Catanzaro per concordare interventi adeguati, mentre l’Amministrazione comunale di Botricello ha già avviato le procedure per un intervento di messa in sicurezza delle porzioni del sovrappasso che interessano la viabilità.

I tecnici di Rfi e del Comune hanno escluso problemi strutturali per l’opera, per questo la circolazione ferroviaria non è stata mai interrotta. I sopralluoghi hanno permesso di evidenziare che l’opera risulta ammalorata e non manutentata da tempo, per questo si rende necessario avviare ogni intervento utile per la sicurezza.