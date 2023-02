La Corte d’appello di Catanzaro, prima sezione civile, ha rigettato il ricorso della consigliera regionale Valeria Fedele, di Forza Italia, presentato dall’avvocato Oreste Morcavallo, contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che accoglieva, in primo grado, il ricorso di Antonello Talerico, anche lui candidato di Fi alle elezioni regionali del 2021. Talerico, primo dei non eletti aveva presentato ricorso sostenendo l’ineleggibilità a consigliere regionale di Valeria Fedele a causa del suo incarico di direttore generale della Provincia di Catanzaro e chiedendo di dichiararne la decadenza dalla carica. Con la decisione della Corte d’Appello Talerico, che attualmente ricopre la carica di consigliere comunale di Catanzaro, entra di diritto in Consiglio regionale. Il presidente del consiglio comunale di Catanzaro, Gianmichele Bosco, ha espresso il proprio compiacimento per la decisione della corte d’appello di Catanzaro che, in secondo grado, si è definitivamente pronunciata per l’ingresso dell’avvocato Antonello Talerico in Consiglio Regionale. “La rappresentanza politica del capoluogo nella massima assemblea elettiva calabrese ne esce ulteriormente rafforzata -ha detto Bosco- ed è questo il dato oggettivo da salutare con soddisfazione. Poi ci sono le qualità e le capacità personali di Antonello Talerico, che sicuramente daranno al suo nuovo impegno quello spessore che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare in consiglio comunale. Nel rivolgere al collega i miei più calorosi auguri di buon lavoro -ha aggiunto Bosco- non posso che dirmi certo del suo contributo, su cui la città potrà continuare a contare”.