Il Tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso contro l’archiviazione del procedimento per diffamazione contro il giornalista Bruno Palermo che era stato denunciato da sette arbitri di calcio per il contenuto di un articolo apparso nel 2019 sul sito crotonenews.com di cui era direttore. I sette arbitri – Davide Ghersini, Ivan Pezzuto, Livio Marinelli, Antonio Rapuano, Marco Piccinini, Francesco Forneau, Alessandro Prontera e Gianluca Aureliano (che nel 2019, dirigevano le gare in Serie B mentre oggi sono nel giro della Serie A) – avevano querelato il giornalista crotonese, per un editoriale nel quale venivano evidenziati gli errori arbitrali nei confronti dell’Fc Crotone nel corso delle partite del campionato di Serie B 2018-2019.