La seconda sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, presieduta da Olga Tarzia, ha inflitto pesanti condanne a undici persone accusate di fare parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il Collegio ha condannato Alessandro Manno a 19 anni e sette mesi di reclusione; Francesco Germanò, a 17 anni e quattro mesi; Marco Arcuri, a 16 anni e otto mesi; Giuseppe Bellocco, a 16 anni; Pasquale Calabria, a 16 anni, undici mesi e 126 mila euro di multa; Francesco Calabria, a 14 anni e 7 mesi; Damiano Calabria, a 10 anni e quattro mesi; Prifti Rezart, a 12 anni; Andres Felipe Gomez, a 10 anni; Francesco Punteri, a 4 anni e otto mesi, e Francesco Trimboli, a 5 anni e quattro mesi.

La Corte d’Appello, inoltre, ha ordinato la scarcerazione, se non detenuti per altra causa, per Francesco Calabria, Claudio Catanzariti e Raffaele Mandarano. Assolti, invece, Rosario Musitano e Domenico Strangio, difesi dagli avvocati Gianpaolo Catanzariti e Mirna Raschi.

Il processo era scaturito dall’operazione ‘Edera’, eseguita dai Ros dei carabinieri su tutto il territorio nazionale nel 2019, con il coordinamento della Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, e in Olanda, Colombia e Francia portando all’arresto di 31 persone, alcune delle quali legate da vincoli di parentela con esponenti del cosiddetto ‘Mandamento Jonico’ della ‘ndrangheta di Reggio Calabria. L’indagine, ancora, aveva cristallizzato come la cocaina proveniente dal Centro America fosse destinata ad alimentare soprattutto la rete di spaccio della Lombardia, dove notoriamente sono insediate da decenni le diramazioni delle più potenti ‘famiglie’ di ‘ndrangheta calabresi, soprattutto, di Platì e San Luca in Aspromonte.