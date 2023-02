Calcio serie C, il Catanzaro si ferma a Viterbo: prima sconfitta dopo 27 gare (1-0)

di RTC Sport

VITERBO/ Il Catanzaro capolista si ferma a Viterbo. Cade per la prima volta in questa stagione la squadra di mister Vivarini, e lo fa al “Rocchi” condannata da una rete al 17′ dell’ex Cristian Riggio. E’ stato senz’altro un Catanzaro meno brillante di altre volte, anche se ha costruito le sue occasioni per pareggiare la gara. Cade dunque l’imbattibilità dopo ben 27 giornate, ma restano numeri stellari e strepitosi quelli della capolista che conserva un ampio vantaggio sul Crotone secondo ma a meno 10.

