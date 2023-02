Alle elezioni regionali vince il centrodestra che si riconferma in Lombardia e riconquista il Lazio dove Nicola Zingaretti ha governato negli ultimi 10 anni. Siederanno sulla poltrona da presidente, dunque, Francesco Rocca nel Lazio e Attilio Fontana in Lombardia, così come era prevedibile già prima del voto. “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria di queste elezioni regionali, sicura che entrambi daranno il massimo per onorare il voto e il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia”, scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni. “Un importante e significativo risultato che consolida la compattezza del centrodestra e rafforza il lavoro del Governo”, aggiunge la Meloni. “Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio”, ha invece scritto sui social il leader della Lega, Matteo Salvini. “Un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. E’ un voto di fiducia al governo di centrodestra, quindi siamo soddisfatti”, ha affermato il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Si tratta di un dato superiore anche rispetto alle elezioni politiche. Un apprezzamento che cresce”, ha detto il ministro, Francesco Lollobrigida, presente al comitato elettorale di Francesco Rocca a Roma. “La coalizione è unitissima”, ha aggiunto. “In un quadro politico per noi particolarmente complicato e con il vento chiaramente contro – ha dichiarato il segretario Pd, Enrico Letta – il Pd ottiene un risultato più che significativo, dimostra il suo sforzo coalizionale e respinge la sfida di M5S e Terzo Polo. Il tentativo ripetuto di sostituirci come forza principale dell’opposizione non è riuscito. L’Opa contro il Pd ha fatto male a chi l’ha tentata. Ci auguriamo che questo risultato dimostri finalmente a M5S e Terzo Polo che l’opposizione va fatta al governo e non al Pd. Il Pd rimane saldamente seconda forza politica e primo partito dell’opposizione”.