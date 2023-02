“Riconferma in Lombardia e conquista del Lazio. Questo il risultato delle elezioni regionali che dimostrano di come sia importante lavorare in squadra e dare risultati concreti ai cittadini. Pur dinnanzi ad una evidente mancata partecipazione dei cittadini, che dimostra una disaffezione verso una politica inconcludente, il centro destra unito è stato fortemente premiato. Segno che gli italiani vogliono continuità, determinazione e concretezza. La Lega, grazie all’incessante lavoro di Matteo Salvini, ha riconquistato una parte del suo elettorale ed ora è fortemente in crescita”. Lo dichiara il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Il lavoro di squadra – aggiunge – ha premiato e, certamente, premierà, consentendo, finalmente, di conseguire quei risultati che finora sono stati solamente una chimera. Non annunci, ma atti concreti per risolvere questioni annose e che sono rimaste tali per decine di anni. È un momento importante per l’Italia che dovrebbe beneficiare sia della compattezza del Governo che dell’attivismo dei Ministri leghisti che intendono, veramente, voltare pagina e cambiare il volto alla nostra nazione. Così come è un momento rilevante per la Calabria che, finalmente, potrà concretizzare dei progetti che finora sono rimasti solo tali. Il concetto di partecipazione e condivisione – conclude – è alla base dei principi che hanno sempre sostenuto il percorso del movimento e che potrà dare molto alla Calabria, se verranno allontanati gli individualismi che hanno sempre costeggiato e danneggiato la politica calabrese”.