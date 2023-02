CATANZARO/ Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, con un’ordinanza contingibile e urgente ha disposto la chiusura di ogni ordine e grado delle seguenti scuole per lunedì 20 febbraio 2023: Istituto Comprensivo “Patari-Rodari” sede centrale (via Daniele), Istituto Comprensivo “Pascoli-Aldisio” Plesso Scuola Media via M. Greco e Plesso Primaria ed Infanzia (via A. De Gasperi) e degli istituti provinciali Liceo Classico “P. Galluppi” (via A. De Gasperi), Istituto Istruzione Superiore “G. De Nobili” sede centrale (via Piave e sede via Pugliese).

La decisione del primo cittadino si lega all’avviso di Enel E-distribuzione che ha comunicato che in via M. Greco, via Piave, via A. De Gasperi sarà interrotta l’erogazione dell’ energia elettrica dalle ore 8,30 alle ore 16,00.