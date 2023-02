di RTC Sport

Il Catanzaro si mette velocemente alle spalle il primo stop stagionale di domenica scorsa a Viterbo tramite una prestazione straripante e ben sei gol rifilati al Monopoli, riscoprendosi immediatamente rullo compressore. La gara è stata chiaramente segnata dal gol lampo dei giallorossi calabresi realizzato da Iemmello dopo soli 38” dal fischio inziale che è stato letteralmente traumatico per gli ospiti allenati dall’ex Pippo Pancaro. Seconda rete di Vandeputte alla mezz’ora e 2 a 0 all’intervallo. Anche nella ripresa inizio shock per i pugliesi che si fanno infilare dalla rete istantanea di Biasci al 46′. Ancora l’indiavolato Vandeputte arrotonda ulteriormente il punteggio al 60′. Ma il lunapark del Catanzaro non si ferma e arrivano altre due reti per completare l’ennesima straripante goleada: a bersaglio ancora Iemmello all’81’ e Brignola con un supergol all’84’ (prima rete per lui con la maglia del Catanzaro). La capolista stritola e spazza via anche il Monopoli che rappresentava uno degli impegni piu’ probanti di questo finale di stagione. Capolista che resta a +10 sul Crotone secondo che vince 2 a 1 a Francavilla Fontana, debutto vincente per mister Lamberto Zauli. Squali in vantaggio al 59′ con la prima rete rossoblu’ di Eugenio D’Ursi. Pareggio locale di Cisco al 66′. Guido Gomez realizza il gol-partita al 71′.