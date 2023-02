Trentaquattro nuovi contagi da Covid e zero vittime (3.337 il totale da inizio pandemia) oggi in Calabria. Il tasso di positività è del 3,79%. Negli ospedali, nel saldo tra ingressi e uscite, i ricoverati aumentano di uno sia in area medica (89) sia in terapia intensiva (5). I casi attivi sono 967 (-3), gli isolati a domicilio 873 (-5) ed i nuovi guariti 37. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi eseguiti è 4.226.293 con 630. positivi. A livello provinciale, la diffusione del Covid è la seguente: Catanzaro: casi attivi 246 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112236 (111804 guariti, 432 deceduti). Cosenza: casi attivi 316 (43 in reparto, 0 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare); casi chiusi 187736 (186252 guariti, 1484 deceduti). Crotone: casi attivi 16 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); casi chiusi 59832 (59552 guariti, 280 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 206 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 190 in isolamento domiciliare); casi chiusi 208960 (208038 guariti, 922 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 65 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); casi chiusi 53387 (53187 guariti, 200 deceduti).