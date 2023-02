Tar Calabria: “Migliora la legittimità degli atti amministrativi”

In Calabria “c’è una tendenza al miglioramento degli atti amministrativi”. Lo ha sottolineato il presidente del Tar regionale, Giancarlo Pennetti, nella conferenza stampa in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“La Calabria – ha evidenziato Pennetti – si colloca all’interno del quadro del Mezzogiorno. Sappiamo che il Sud ha ritardi su vari fronti e la pubblica amministrazione al Sud e in Calabria soffre di una serie di problemi in maniera più significativa rispetto alle amministrazioni del Centro Nord. Per quanto riguarda gli atti amministrativi c’è un processo di continuo miglioramento, ma questo non è un fenomeno recente, e probabilmente è dovuto a una più attenta selezione del personale e un’attribuzione degli incarichi. C’è una tendenza al miglioramento degli atti amministrativi, anche se naturalmente – ha rilevato il presidente del Tar Calabria – qualche volta contraddetta da situazioni, magari anche determinate dall’affanno di enti con poco personale. Certi dati vanno chiaramente sempre letti in controluce perché si rischia di di essere anche ingiusti nel giudizio, l’importante è che si vada sempre per il meglio, come dice una nota pubblicità televisiva di una nota multinazionale ‘ogni giorno meglio’. Quindi speriamo che sia ogni giorno meglio, anche per la legittimità degli atti amministrativi, che, ricordo , per noi non è solo stanca, pigra verifica di corrispondenza tra un atto amministrativo e un parametro di legittimità così statico. Il nostro – ha concluso il presidente del Tar Calabria – è anche un esercizio di una valutazione su come viene esercitata la discrezionalità delle pubblica amministrazione. Questo ovviamente necessita di personale preparato”.