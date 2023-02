187 migranti giunti in aereo da Lampedusa a Crotone

E’ giunto all’aeroporto di Crotone, nel primo pomeriggio di martedì 21 febbraio, l’aereo con a bordo 187 migranti provenienti da Lampedusa. Dopo lo screening sanitario a cura del team medico dell’Asp, gli extracomunitari sono stati accompagnati al Cara di Isola Capo Rizzuto (Kr), per essere sottoposti alle operazioni di fotosegnalamento da parte della polizia scientifica. Nel contempo, l’Ufficio Immigrazione ha della Questura ha iniziato le attività burocratiche per il recepimento delle istanze di protezione internazionale. Tutte le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. Per lo sbarco è stata mobilitata la Polizia di Stato. Con questi arrivi – come sottolineato ieri dalla prefettura – il Cara di Crotone arriva ad ospitare un totale di 830 migranti.