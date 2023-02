COSENZA/ “Ho ritenuto importante partecipare alla nascita di questo grande ospedale Hub della Calabria a Catanzaro anche per testimoniare ancora una volta la mia idea di una Calabria che cresce e si sviluppa solo se dimostra di saper fare rete, bandendo ogni spinta campanilistica”. E’ quanto afferma, in una nota, il sindaco di Cosenza Franz Caruso che martedì 21 febbraio ha preso parte alla firma del protocollo d’intesa tra il presidente della Regione Roberto Occhiuto ed il rettore dell’Università Magna Graecia Giovanbattista De Sarro che di fatto istituisce l’Azienda unica accorpando le Aziende Pugliese-Ciaccio e Mater Domini. “La nuova azienda ospedaliero universitaria intitolata al premio Nobel Renato Dulbecco, infatti – aggiunge Caruso – rafforzerà il sistema sanitario regionale, così come farà l’attivazione dei nuovi corsi di medicina assegnati all’Unical e la nascita a Cosenza del Policlinico universitario. Sono da sempre convinto, infatti, che le divisioni territoriali non aiutano né sostengono la crescita. Oggi per tutti gli amministratori calabresi è il tempo della responsabilità per una visione comune della Calabria che deve affrontare e vincere innumerevoli sfide, certamente quella sanitaria, ma anche quella dell’autonomia differenziata, solo per fare pochi esempi. Con questa consapevolezza esprimo la mia soddisfazione personale, anche a nome dell’intera Amministrazione Bruzia, e della città di Cosenza, per la nascita dell’Azienda ospedaliera universitaria ‘Dulbecco’. Al contempo manifesto apprezzamento per le reiterate rassicurazioni che mi sono pervenute ancora una volta, personalmente dal governatore Roberto Occhiuto circa l’imminente avvio dell’iter procedurale per la realizzazione dell’ospedale Hub di Cosenza a VaglioLise”. “Il presidente e commissario alla sanità Roberto Occhiuto – sottolinea Caruso – dopo aver incontrato nelle scorse settimane i vertici Inail, che finanzia il nuovo ospedale a VaglioLise e la Cittadella della Salute, prevedendo la riconversione allo svolgimento di funzioni a supporto della rete territoriale regionale dell’attuale presidio Annunziata, convocherà la conferenza dei servizi per dare concretezza ad un sogno, quello di avere finalmente un ospedale Hub a Cosenza degno di questo nome, in grado di soddisfare i bisogni dell’intera provincia. Il tutto volto alla creazione di un sistema sanitario regionale efficace ed efficiente, con strutture e servizi capaci di garantire i Lea e, più in generale, il diritto alla salute di tutti i calabresi”.