E’ calato il sipario sulla 65/ma edizione del Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore. L’edizione 2023 della manifestazione che si è appena conclusa ha fatto registrare una presenza di spettatori che si stima in circa 100 mila persone nelle dieci giornate dell’evento. Il primo posto tra i gruppi spontanei è andato a “Las Flores De Frida – Viva la vida”, seguita da “Le Phenix” La Rinascita e da Dancehippie tutta un’altra vita”. Per la categoria Scuola secondaria premiato il gruppo, “Connessi e Imbambolati” del Liceo Classico “Garibaldi-Alfano-Da Vinci”. Per la Scuola primaria: primo posto a “Insieme salviamo il pianeta, secondo Pinocchio I° Circolo Didattico ” V. Squillaci. Premio la Maschera più bella assegnato a “Le Phenix” La Rinascita, Premio Categoria Carri Allegorici, a il “Mondo di Disney”. La consigliera regionale Pasqualina Straface, presidente della terza commissione consiliare, ha presentato una proposta di legge, sottoscritta dall’assessore, Gianluca Gallo e dalla consigliera Katia Gentile, per il riconoscimento dell’evento a carattere regionale, con l’obiettivo di promuoverlo tra le attività culturali e di interesse regionale. “L’evento organizzato sin dal 1959 dalla Pro Loco di Castrovillari – afferma Straface – è giunto quest’anno alla 65/ma edizione e ha negli anni ridato al popolo, il ruolo di vero protagonista che da spettatore passivo è ritornato ad essere attore principale, per come ci insegnano la storia e la tradizione della città calabrese”. “Riconosciuto come il carnevale della Calabria, grazie all’imponenza dell’evento ed alle sue ininterrotte 65 edizioni – sostiene ancora Straface – è considerato, a giusta ragione, uno degli appuntamenti italiani carnascialeschi tradizionali più interessanti. Non a caso, nell’anno 2017, è stato inserito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’elenco dei carnevali storicizzati Italiani”.