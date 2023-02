Lunedì 27 febbraio, il vescovo di Cassano allo Ionio, e vicepresidente della Conferenza episcopale italiana, monsignor Francesco Savino, si recherà sul luogo del naufragio dei migranti a Cutro. Monsignor Savino, riferisce una nota, “effettuerà la visita in rappresentanza della Conferenza episcopale italiana per un momento di preghiera e per esprimere la prossimità e la vicinanza di tutta la Chiesa italiana alle persone coinvolte ed alle loro famiglie”.