di RTC Sport

Venticinquesima giornata nel Campionato Interregionale raggruppamento I. Corazzata Catania come sempre senza ostacoli, piegato anche il Paterno’ al Cibali. Per le calabresi gioie e delusioni. Il Locri riscatta subito il ko con gli etnei e sbanca Marigliano con 3 gol; vince in Campania anche il Castrovillari sul terreno del Real Agro Aversa (0-1); il San Luca supera al Corrado Alvaro il Canicattì con una rete di scarto; il Lamezia pareggia a Ragusa, il Cittanova strappa un buon pari sul velenoso terreno del Licata. Nota stonata ancora la Vibonese che non riesce a uscire dal tunnel e perde ancora, questa volta in casa con il Città di Sant’Agata che si conferma a sorpresa terzo in classifica a meno 1 dal Locri. Per i rossoblu’ è notte fonda e crisi di risultati nonostante la prestazione non sia mancata.