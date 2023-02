Una delegazione della squadra dell’Fc Crotone, guidata dal tecnico Lamberto Zauli e dal capitano Vladimir Golemic, ha portato il suo omaggio alle vittime del naufragio di domenica a Steccato di Cutro. Il capitano ha depositato dei fiori alla cancellata esterna del Palamilone con la scritta “dolore e lacrime per voi, non si può morire cosi”. “Siamo tutti sconvolti – si legge in una nota della società calcistica – per aver assistito, impotenti, all’ennesima tragedia, questa volta consumatasi proprio davanti ai nostri occhi, in cui hanno perso la vita anche tanti bambini. Non dobbiamo indugiare oltre e avviare subito una riflessione su ciò che ognuno di noi, a maggior ragione chi gode di una visibilità importante, può fare per evitare che tutto ciò si ripeta”.