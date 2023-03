“Ho notato a poche centinaia di metri dalla riva del mare un ‘imbarcazione in legno di medie dimensioni con a bordo tante persone. Queste persone stavano segnalando un SOS con le luci del telefono presumibilmente. Ad un tratto notavo che l’imbarcazione, per via del mare agitato e delle forti onde, si è ribaltata e contemporaneamente distrutta in diverse parti”. A dirlo è un pescatore di Steccato di Cutro, sentito dai carabinieri. L’uomo si trovava nella zona del naufragio già da prima dell’incidente ed ha assistito alle fasi dello sfasciamento dell’imbarcazione. Lui ed altri due pescatori hanno riferito che intorno alle 4 hano notato l’imbarcazione nei pressi di una secca e udito voci provenienti dalle acque antistanti la spiaggia di Steccato di Cutro.