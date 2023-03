Venerdì 3 a Catanzaro l’evento “Ennio Morricone. Tra mito e magia”

Un modo diverso per incontrare l’universo di uno dei più grandi compositori del ‘900. Venerdì 3 marzo, alle ore 18 nella Sala Concerti di ‘Palazzo “De Nobili” di Catanzaro Bruno Gambarotta, voce recitante, Elena Cornacchia, al flauto, e Giorgio Costa, al pianoforte, con ‘Ennio Morricone. Tra mito e magia’, renderanno omaggio al Maestro romano. L’evento è stato organizzato da AMA Calabria e sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo e dalla Regione Calabria. La musica da cinema ha avuto in Ennio Morricone la figura più rappresentativa del mondo della celluloide. Un compositore che, con la sua musica raffinata, ha acquisito di diritto un posto privilegiato nell’Olimpo dei grandi musicisti. Il tributo di Bruno Gambarotta, Elena Cornacchia e Giorgio Costa a questo grande personaggio porterà a rivivere piacevolissime sensazioni. Nel corso del concerto, con la sua consueta garbata ironia, Bruno Gambarotta racconterà storie e aneddoti affascinanti, che hanno contrassegnato la vita di Morricone. Il suo sarà un percorso che si soffermerà sulle opere che hanno segnato un’epoca. Dagli spaghetti western di ‘Per un pugno di dollari’, ‘C’era una volta il West’ e ‘Giù la testa’, ad altri capolavori come ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’, ‘Mission’, ‘Il pianista sull’oceano’, e ‘Nuovo Cinema Paradiso’, sarà un crescendo di ricordi suggestivi. Non mancheranno composizioni indimenticabili come ‘Here’s to you’, originariamente cantata da Joan Baez, e ‘Speranze di Libertà’, entrambe tratte da ‘Sacco e Vanzetti’. Sarà possibile assistere al concerto ‘Ennio Morricone. Tra mito e magia’ con l’abbonamento per l’anno 2023 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.