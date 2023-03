La segretaria del Pd, Elly Schlein, è giunta a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio dell’imbarcazione carica di migranti di domenica scorsa a Steccato di Cutro. Al suo arrivo, circondata da giornalisti e cineoperatori, Elly Schlein non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione ed è entrata subito nel Palamilone, la struttura in cui sono allineate le bare delle vittime. Schlein, accompagnata, tra gli altri, dal segretario regionale del Pd, Nicola Irto, ha sostato in silenzio davanti ai feretri. Durante la visita la parente di una vittima, attorniata dagli operatori della Croce rossa, si é abbandonata a grida di dolore e di disperazione.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha incontrato una giovane donna afghana che ha ancora sul volto e sulle mani i segni delle lesioni riportare nel naufragio. La donna ha raccontato alla segretaria del Pd, con l’aiuto di un interprete, le sofferenze patite. Assieme alla neo segretaria e al senatore Irto c’erano ad accompagnarla i parlamentari Matteo Orfini e Nico Stumpo. La donna, madre di due delle giovani vittime e di una terza ragazza ricoverata in ospedale, ha parlato tra le lacrime degli stenti vissuti durante il viaggio e ha chiesto ad Elly Schlein di aiutarla a farsi consegnare le salme dei due figli. La segretaria del Pd è apparsa molto toccata dal racconto della donna e le ha espresso parole di conforto, assicurandole il proprio interessamento con la Prefettura di Crotone.