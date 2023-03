Minaccia di colpire i poliziotti con una bottiglia in vetro e poi con una sedia, quindi alla fine li aggredisce violentemente con calci e pugni sino a sferrare un morso al polpaccio di un agente provocandogli lesioni e il ricorso al pronto soccorso del locale ospedale. E’ successo a Vibo Valentia dove a seguito di una segnalazione, un equipaggio della Volante della Questura si è recata in una zona periferica. Qui un cittadino di nazionalità straniera ha aggredito i poliziotti, tanto che gli agenti per mettere fine all’aggressione sono stati costretti ad esplodere un dardo mediante un “taser” in dotazione alla polizia. L’uomo è stato alla fine arrestato e condotto in carcere con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.