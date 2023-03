Le persone risultate positive al Coronavirus sono 631705 (+92) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4246550 (+1.733).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 323 (20 in reparto, 5 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 112417 (111984 guariti, 433 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 343 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 188119 (186629 guariti, 1490 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 41 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 59877 (59596 guariti, 281 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 181 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209217 (208294 guariti, 923 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 48 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53516 (53315 guariti, 201 deceduti).