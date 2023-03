Il Catanzaro, con l’ennesima goleada interna, demolisce un altro avversario, ovvero l’Avellino che prosegue la sua crisi di risultati. Con questo nuovo trionfo casalingo la squadra di Vivarini si porta a +14 sul Crotone, bloccato a Picerno, e ha quasi tutti e due i piedi in serie B. Insomma il traguardo promozione è sempre piu’ vicino. A passare in vantaggio a sorpresa sono stati gli irpini con Marconi che raccoglieva un tiro diventuto assist di Tito con la difesa giallorossa colpevolmente mal piazzata. Il pari calabrese giungeva alla mezz’ora. Moretti e Vandeputte si ostacolano a vicenda in area, il belga va a terra, Galipo’ di Firenze opta per il rigore. Veementi le proteste irpine per una concessione giudicata generosa. Calcia Biasci, intuisce Pane ma la sfera giunge nuovamente sui piedi di Biasci che comodamente gonfia la rete, 1 a 1 all’intervallo. Il Catanzaro la ribalta al 25′ del secondo tempo con Iemmello, ventiduesima rete stagionale. Piove sul bagnato in casa ospite quando Auriletto si fa buttare fuori per fallo da ultimo uomo su Vandeputte al 72′. Ancora Biasci arrotonda il punteggio chiudendo la gara a doppia mandata all’88’. Ma c’è addirittura tempo anche per il poker con il nuovo entrato Pontisso, 4 a 1 punizione troppo severa per l’Avellino.

Il Crotone non va oltre il pareggio a Picerno. Squadra lucana in vantaggio con Santarcangelo al 59′; pareggio degli squali con D’Errico al 67′. Lunedì prossimo andrà in scena allo Scida il derby calabrese con il Catanzaro, ma la squadra di Zauli, consapevole che il distacco dal Catanzaro è troppo largo e quasi sicuramente incolmabile, inizierà probabilmente a pensare a preparare i playoff tentando di raggiungere la migliore condizione fisica per l’importante appuntamento previsto a maggio.