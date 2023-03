REGGIO CALABRIA/ A Reggio Calabria il Parma vince per 1-0 sulla Reggina. Decisiva la rete di Vazquez. Primo tempo vivace con alcune occasioni per parte. Al 12′ Menez calcia col destro ma il pallone termina alto. Poco dopo ci prova Sohm ma Colombi salva. Al 33′ Rivas serve Strelec che di testa colpisce il palo. Nella ripresa lo spettacolo non cambia e al 23′ il Parma va in vantaggio: cross di Ansaldi per Vazquez che di testa manda in rete. Inzaghi prova a recuperare con i cambi e al 30′ Cicerelli dal limite dell’area tira alto sulla traversa. Otto minuti dopo Vazquez tenta il raddoppio ma Colombi in uscita salva. Nel finale gli amaranto ci provano ancora ma il risultato non cambia: il Parma vince e porta a casa tre punti importanti mentre la Reggina registra un’altra sconfitta.