La fibra ottiva ultraveloce sbarca a Gizzeria Lido

GIZZERIA(CZ)/ È già operativa a Gizzeria la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. I cantieri sono stati condotti da Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di accedere a Internet con prestazioni efficaci e all’avanguardia. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel Italia, società “in house” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’attenta supervisione della Regione Calabria. La nuova rete copre 163 unità immobiliari, attraverso la modalità FTTH (Fiber-to-the-home, cioè la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo. L’intervento si è concentrato a Marina di Gizzeria, così come previsto dal bando assegnato a Open Fiber, con particolare attenzione per le seguenti strade: via Amalfi e relative traverse, via Magellano e relative traverse.

“L’Amministrazione Comunale di Gizzeria, guidata dal Sindaco Francesco Argento – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Gizzeria, Ing. Alberto Roppa – accoglie con enorme soddisfazione la conclusione e la messa in opera di questa nuova infrastruttura tecnologica. L’importanza di portare avanti l’evoluzione della rete la riscontro da tempo nella mia personale attività professionale nell’ambito della Innovation Technology, ma è stata evidenziata in maniera naturale dalla pandemia, che ha portato nella vita quotidiana l’utilizzo intensivo di servizi per agevolare lo smart working, le lezioni a distanza, le consulenze remote, gli acquisti online. Servizi per i quali diventa indispensabile una sempre maggiore diffusione e l’aumento delle prestazioni dei collegamenti ad internet, con effetti positivi sulla concorrenza e sul risparmio dei costi per gli utenti finali. Confidiamo che presto questi interventi e quelli in programma possano ricoprire l’intero territorio di Gizzeria.”

“La rete ultrabroadband di Open Fiber – evidenzia Giuseppe Crupi, field manager dell’azienda – è l’avanguardia della tecnologia attualmente a nostra disposizione. Solo con queste tipologie di infrastrutture possiamo sviluppare e rendere efficaci servizi come la telemedicina, il telelavoro, l’educazione a distanza, l’Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l’Internet of Things”.

Una rete a banda ultralarga permette di abilitare servizi che vanno a beneficio dell’intera collettività: la transizione digitale in atto verso la Gigabit Society vedrà del resto sorgere tanti altri applicativi ancora sconosciuti per il semplice motivo che ancora non sono stati inventati, servizi che necessiteranno sempre più di reti ultraveloci e stabili.

È infine opportuno ricordare che Open Fiber è un operatore “wholesale only”, non si rivolge dunque agli utenti finali ma mette la rete realizzata in concessione a disposizione di tutti gli operatori e Internet service provider interessati. I cittadini di Gizzeria, per usufruire della connettività a banda ultralarga, non devono far altro che verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare un operatore e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad alta velocità. Al momento gli operatori attivi su Gizzeria sono oltre 130, a tutto beneficio della concorrenza e del libero mercato.