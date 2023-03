L’IC di Sellia Marina risponde all’appello di Unicef e si mobilita con raccolta fondi per le popolazioni terremotate di Siria e Turchia

SELLIA MARINA(CZ)/ L’ Istituto Comprensivo di Sellia Marina da anni “Scuola Amica dei bambini, delle bambine e degli

adolescenti” (progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Unicef Italia), ha risposto all’appello di

Costantino Mustari, presidente del Comitato provinciale UNICEF di Catanzaro.

Alunni e alunne dei tre gradi di scuola compresi nell’Istituto guidato dal dirigente scolastico Giulio Comerci, Infanzia,

Primaria e Secondaria di primo grado, animati dall’insegnante Katia Parrotta, da anni preziosa e attiva

volontaria e referente UNICEF, si sono mobilitati e hanno sensibilizzato le famiglie a favore delle

popolazioni della Siria e della Turchia, colpite dal devastante terremoto dello scorso 6 febbraio, e hanno

raccolto la somma di 1469,20 euro, versati sul conto corrente dell’ UNICEF.

È questo il modo migliore e più efficace per dare concretezza all’impegno assunto in epoca pre Covid,

allorché in occasione della Giornata Universale dell’Infanzia e dell’Adolescenza promossa dall’UNICEF gli

alunni, al culmine di una suggestiva cerimonia, piantarono nel giardino antistante la Casa Comunale un

ulivo, come simbolo dell’amore: i rami e l’ombra dell’albero si estendono ogni anno di più per andare

incontro a situazioni nelle quali l’amore si rivela necessario e si concretizza con azioni di solidarietà, come

questa messa in atto a favore delle popolazioni della Turchia e della Siria, oggi in grande sofferenza.

Il Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, presieduto da Luigi Stanizzi, coglie l’occasione per sottolineare le grandi doti

organizzative del presidente Unicef Mustari che, da sempre animato dai valori della solidarietà, spende le

sue energie in favore dei più deboli. “E Sellia Marina – conclude Stanizzi – non poteva mancare ad una

sollecitazione in tal senso, in quanto cittadina di forti tradizioni culturali, civili e di solidarietà concreta”.