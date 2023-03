“Insieme ai presidenti Roberto Occhiuto e Filippo Mancuso, come Regione Calabria ci siamo riproposti di caratterizzare l’8 marzo di ogni anno di legislatura con azioni concrete a sostegno delle donne”. Lo afferma il vicepresidente della Regione Giusi Princi presentando la tavola rotonda dal titolo “Sulla mia pelle” che vede quali organizzatori Giunta e Consiglio regionale insieme con il Movimento Civitas, prevista per l’8 marzo, nell’Aula consiliare “Francesco Fortugno” del Consiglio regionale della Calabria. “Nel 2022 – aggiunge Princi – abbiamo varato la Legge regionale contro le discriminazioni delle donne sui luoghi di lavoro. Quest’anno vogliamo lanciare la campagna ‘Sulla mia pelle’, che aiuterà a coprire, attraverso l’arte del tatuaggio, le ferite che la violenza lascia sulla pelle delle donne che l’hanno subita. Vogliamo far sì che il tatuaggio sulle cicatrici sia simbolo di riscatto della dignità fisica e psicologica di tutte le donne che hanno subito violenza; l’auspicio è che le vittime inizino a volersi più bene, accettando senza timore, con libertà, quella parte fisica che da espressione di dolore diventi emblema di rinascita. Pertanto, abbiamo voluto coinvolgere i tatuatori della Calabria che, gratuitamente, hanno sposato la nostra iniziativa, così come la Direzione sanitaria e lo staff di chirurgia estetica di una nota clinica privata di Reggio Calabria”. “È bello – sostiene ancora Princi – che proprio giorno 8 marzo parta dalla Calabria un messaggio unitario di sensibilità e di sostegno alle donne vittime di violenza anche attraverso l’arte e la creatività.”